MäVin miehet pisteille, PePolla nollareissu

Salibandyn 5. divisioonassa Kaakkois-Suomen lohko 30:ssa nähdään alkaneella kaudella nippu mielenkiintoisia paikallistaistoja.

Mäntyharjun Virkistys on mukana kahdella joukkueella ja myös Pertunmaan Ponnistajat on saanut jälleen ryhmän mukaan. Ja onhan lohkossa myös sysmäläinen Bandy-Boys-88, seura, jonka juuret ovat vahvasti Pertunmaalla.

MäVi II puolestaan pitää sisällään suurimmalta osaltaan viime kauden B-poikia. Mukana on myös muutama reilu parikymppinen, jotka palaavat lajin pariin muutaman vuoden tauon jälkeen.

Lahden Suurhallissa pelatussa kauden avausturnauksessa PePo sai heti vastaansa molemmat mäntyharjulaisryhmät. Ensin MäVi otti pisteet maalein 6-2 ja sitten MäVi II 6-5. MäVi II johti jo 5-1, mutta PePon hieno kiri ei tuottanut tällä kertaa hedelmää sarjapisteiden muodossa.

