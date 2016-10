Pertunmaan kirkossa soi rap

Pertunmaan kirkko täyttyy ensi viikon perjantaina lapsista ja nuorista, ainakin mikäli Elina Kauppisen, Leila Lehtosen ja Jouko Lehtosen toiveet täyttyvät. Kolmikko on yhdessä kappalaisen Maria Sirénin kanssa laittanut pystyyn melkoisen tapahtuman, jossa kuullaan niin rap-musiikkia kuin pelataan vanerilätkääkin.

Perjantain iltapäivä on kirkossa varattu 0.-5. -luokkalaisille Kids Action-tunnelmissa.

Muutaman tunnin tauon jälkeen kirkon valtaavat nuoret kuudesluokkalaisista ylöspäin. Illan pääesiintyjä on rap-artisti Mikaveli.

Idea tapahtuman järjestämiseen lähti Jouko Lehtoselta tämän oltua jumalanpalveluksessa kesällä kirkossa. Vaimonsa Leilan kanssa Boliviasta monen vuoden lähetystyöreissulta Pertunmaalle tullut Lehtonen pohti, voisiko kirkkoon saada järjestettyä nuorisotapahtuman.

Tuore kappeliseurakunnan kappalainen Maria Sirén otti ideasta välittömästi kopin ja kun mukaan saatiin opettaja Elina Kauppinen, alkoi homma edetä.

Tukea lähdettiin hakemaan paikallisilta yrityksiltä, eikä nelikon tarvinnut pettyä.

Myös kappeliseurakunta ja Mäntyharjun seurakunta kantoivat kortensa kekoon tapahtuman mahdollistamiseksi.

Rap-musiikin tuonti kirkkoon saattaa tuntua vanhemmasta ikäpolvesta omituiselta, mutta ajat muuttuvat.

– Tarkoitus olisi, että se kirkon kynnys tulisi matalammaksi. Mistä niitä kirkossakävijöitä kasvaa, jos he eivät tiedä, mikä se kirkko on, pohtii Elina Kauppinen.

