Poikkeuslupa heltisi palvelukodille

Mäntyharjun rakennuslautakunta myönsi poikkeamisluvan palvelukodin rakentamiseksi mielenterveyskuntoutujille. Suomen Hoivatilat Oyj haluaa rakentaa palvelukodin Tanhualantien ja Taavetintien kulmaan, kierrätyskeskuksen naapuritontille. Poikkeamislupa tarvitaan, koska kyseinen tontti on kaavassa merkitty asuntokerrostalolle.

Hoivatilat on ilmoittanut haluavansa rakentaa yksikerroksisen palvelukodin, pinta-alaltaan 642 kerrosneliömetriä, sekä yhdistetyn jätetila-ulkovaraston.

Osa naapurikiinteistöjen asukkaista vastustaa rakentamista. Naapurien kuulemisen yhteydessä ovat huomautuksensa jättäneet As Oy Tanhuharju ja As Oy Taavinkulma. Taavinkulman hallituksen kirjeessä mainitaan perusteluna se, että asukkailla on ”epävarmuutta ja pelkoa mahdollisten tulevien asukkaiden käytöksestä ja vaikutuksista asuinalueeseen”.

Lue lisää torstain 13. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä