Avustukset uusjakoon?

Mäntyharjulla pohditaan ensi viikolla liikunta-avustusten jakamista. Vuosittain kunta antaa liikuntajärjestöille yli 30 000 euroa avustusta, mikä on iso summa vaikkapa 10 000 euron kulttuuriavustuksiin verrattuna.

Toki liikunnan parissa väkeäkin pyörii reilusti enemmän, joten eiväthän summat ole vertailukelpoisia.

Mäntyharju jakaa avustukset perusavustuksina eli ne voi jokainen yhdistys käyttää haluamallaan tavalla. Toinen vaihtoehto olisi jakaa kohdeavustuksia, jolloin raha olisi ikäänkuin korvamerkittyä.

Virkistys on ylivoimaisesti suurin toimija ja se myös raapaisee yli puolet jokavuotisesta rahapotista. Marssijärjestys on ollut sama jo vuosikaudet, summat saattavat vaihdella jonkin verran, mutta mitään suuria heittoja ei vuosien välillä ole.

Muun muassa Mäntyharjun Moottorikerhon puheenjohtaja Matti Paasonen on ollut pitkään jo näreissään rahanjaosta. Paasonen sanoo olleensa asiasta yhteydessä avustuksista päättävän sivistyslautakunnan erääseen jäseneen, joka oli myöntänyt, ettei ollut hakemuksiin sen enempää perehtynyt. Päätökset tehdään hyvin pitkälti virkamiehen esityksen pohjalta.

Paasonen sanoo, ettei halua olla ottamassa keltään mitään pois, mutta haluaisi oikeudenmukaisuutta jakoon.

Paasosen vaatimukset ymmärtää sitä näkökantaa vasten, että kun monen lajin harrastajat saavat toimia kunnan ylläpitämillä suorituspaikoilla, joutuvat moottorikerholaiset pitämään Ruotimon kunnossa talkoilla.

Sama tilanne on ratsastuksen harrastajilla. Maneesien tai hevosurheilukeskuksen siivouksiin ja kunnostuksiin pitää tekijä löytyä harrastajien parista.

Ehkäpä moottoriurheilun harrastajien ja ratsastajien ongelma onkin siinä, että toiminta tapahtuu sivummalla. Toimintaa kuitenkin on, esimerkiksi Mäntyharjun Ratsastajat on järjestänyt tämän vuoden aika kahdet esteratsastuskisat ja kolmet kouluratsastuskisat. Lähtöjä eli kilpailusuorituksia näissä oli yhteensä 322 ja talkoolaisia mukana 42 henkeä.

Lisäksi MRA:n ohjelmaan ovat kuuluneet ratsastusvalmennusten järjestäminen, Heppataiturit-kerho yhteistyössä Mäntyharjun 4H:n kanssa ja erilaiset retket ja koulutukset jäsenten kiinnostuksen mukaan.

Miten ja kelle rahat jatkossa jaetaan, on virka- ja luottamushenkilöstön käsissä. Vaikka 32 000 euroa isolta tukimäärältä kuulostaakin, on se Mäntyharjun budjetissa melkoisen mitätön summa.

Laitetaan siihen rohkeasti kymppitonni lisää. Kyllä se maksaa itsensä tulevaisuudessa takaisin.

Henry Parta

henry.parta@pitajanuutiset.fi