Kisarannassa kohtasivat huiput ja harrastajat

Missä kaksi hiihtäjää tapaa, riittää puhetta yhteisen lajin ympäriltä.

Pertunmaalainen Alpo Virtanen pääsi lauantaina Kisarannassa keskustelemaan kilpailusäännöistä huippuhiihtäjä Anne Kyllösen kanssa.

Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) on muuttanut määräyksiä sauvojen pituuksista perinteisen tyylin matkoilla alkavalle kaudelle.

Moninkertainen veteraanisarjojen MM-mitalisti ja Kunnia-Pertuksi valittu Alpo Virtanen kertoi, että sääntömuutoksen vuoksi edessä on mielenkiintoinen kausi.

75 vuotta täyttäneen Alpo Virtasen päätavoite on maaliskuussa Davosissa hiihdettävät veteraanien MM-kilpailut. MM-kilpailut ovat päätavoite myös Anne Kyllösellä. Pertunmaalta hän lähti hakemaan vauhtia Lahden MM-laduille Lapista.

– Nyt ruvetaan tekemään tehoharjoituksia, eli edessä ovat kriittiset viikot. Toistaiseksi olen pysynyt terveenä, iloitsi Kyllönen.

Lajiensa huiput Anne Kyllönen ja trap-ampuja Vesa Törnroos viihtyivät Kisarannan sportti-zembaloissa yhdessä liikunnan harrastajien kanssa. Kunnan vapaa-aikatoimen järjestämässä tapahtumassa houkuteltiin monipuolisten liikuntamahdollisuuksien pariin.

Kilpaurheilijoista kukitettiin tapahtuman aluksi Alpo Virtanen, yleisurheilijat Elsa Pasonen ja Tobias Honkanen sekä Seppo ja Vesa Törnroos.

Lue lisää torstain 13. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä