Kompan purkaminen askeleen lähempänä

Mäntyharjun entinen terveystalo eli nykyisin Kompantalo on askeleen lähempänä purkamista. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehdyssä inventoinnissa ei löytynyt sellaisia arvoja, jotka puoltaisivat rakennuksen säilyttämistä.

Komppa oli purku-uhan alla jo alkuvuodesta, mutta tuolloin ely-keskus katsoi, etteivät talon purkamisluvan edellytykset täyty ja mahdolliset suojeluarvot tulee tutkia asemakaavoituksen yhteydessä.

Inventoinnin suoritti Teija Ahola Selvitys Aholasta. Selvityksen mukaan talon kulttuurihistoriallista merkittävyyttä on vähentänyt sen alkuperäistä käyttötarkoitusta ilmentävän ulkoasun ja sisätilojen muutokset. Lisäksi rakennus liittyy historialliseen kehityskulkuun, joka ei ole erityisesti Etelä-Savon maakuntaan liittyvä.

Tontille on kaavailtu rakennettavaksi asuinkerrostaloa. Vuonna 2013 teki Heikki Vaskelainen kuntalaisaloitteen Kompantalon suojelumisesta asemakaavalla, mutta ei saanut päättäjiltä vastakaikua.

Vaskelainen perusteli aloitteessaan suojelua muun muassa sillä, että talo on hyvä esimerkki Suomen jälleenrakentamisesta sotien jälkeen ja myös ruotsalaisten osallistumisesta terveystalohankkeisiin.

Lue lisää torstain 20. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä