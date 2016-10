Pyörässä tarvitaan nyt valoja

Tumma hahmo suhahti vastaani kevyen liikenteen väylällä, kadotakseen ohituksen jälkeen taas hämärään. Arviolta noin kymmenvuotias lapsi oli ilmeisesti tulossa kirjastosta tai kavereita tapaamasta. Hänen pyörässään ei ollut valoja.

Liikenneturvan mukaan joka toiselta suomalaiselta pyöräilijältä puuttuu lain vaatima valo pimeän aikaan.

Kunnollinen valo auttaa polkiessa näkemään, mutta se myös helpottaa muita tiellä liikkujia havaitsemaan pyöräilevän. Hämärässä, pimeässä ja sateella pyörän ja pyöräilijän näkyvyys on tärkeä turvallisuustekijä. Pimeällä on ajon aikana oltava eteenpäin vaaleaa valoa näyttävä valaisin. Valoja edellytetään myös silloin, kun näkyvyys on huono.

Katuvalojen loisteessa voi ajatella, että näkyvyys on riittävä. Mutta vaikka itse näkisi minne polkea, se ei tarkoita, että muut liikkujat havaitsisivat pimeän pyöräilijän ajoissa. Valotonta pyöräilijää ja heijastimetonta kävelijää voi olla vaikea havaita valojen ja varjojen kätköistä. Sitä paitsi suuri osa katuvaloista on Mäntyharjussakin jo menettänyt parhaan tehonsa ja palaa himmeänä.

Valoitta ajamisen syyt voivat olla niinkin tavanomaisia kuin unohdus, kiire tai silkka ajattelemattomuus. Hämärä laskeutuu jo iltakuuden jälkeen. Vaikka liikkeelle lähtisikin valoisalla, illan pimenemiseen kannattaa varautua ottamalla pyöränvalo aina mukaan. Valaisimen voi vaikka sujauttaa reppuun tai taskuun.

Kyse ei ole isosta investoinnista. Tankoon ja satulatolppaan kiinnitettävän huomiovalosarjan saa halvimmillaan alle kympillä, tehokas lamppu maksaa muutamia kymppejä.

Vanhempien kannattaa tarkistaa, että lapsilla on syksyn tullen pyörässä valot ja heijastimet kunnossa ja että niitä myös käytetään.

Timo Ruotsalainen

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi