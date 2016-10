Liikunta-avustusten jakoperusteet tarkasteluun

Mäntyharju jakoi tänä vuonna liikunta-avustuksia eri seuroille ja kyläyhdistyksille yhteensä 32 000 euroa. Koko jaettu summa oli niin sanottua perusavustusta eli myönnetty summa annettiin hakijalle vapaaseen käyttöön.

Monessa kunnassa avustussumma jaetaan joko kokonaan tai ainakin osittain myös kohdeavustuksina, missä raha menee tiettyyn ennalta sovittuun toimintaan, esimerkiksi liikuntaleirin järjestämiseen tai ohjaaja-avustuksiin.

Mäntyharjulla nykyinen systeemi on ollut käytössä pitkään ja ensi viikon keskiviikkona avustuksista järjestetään avoin keskustelutilaisuus. Sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivasen mukaan tarkoitus on keskustella muun muassa siitä, että onko aika uusia avustusten jakoperusteita.

– Ei ole tarkoitus lähteä muuttamaan asioita vain muuttamisen takia, vaan selvitetään mikä olisi paras tapa hoitaa asia.

Mäntyharjun 32 000 eurosta suurimman siivun tänä vuonna vei 23 000 euroa hakenut Virkistys, joka sai 18 000 euroa. Mäntyharjun Moottorikerho haki 12 500 euroa, mutta summasta suli sivistyslautakunnassa kymppitonni pois ja käteen jäi 2500 euroa. Yli 300-jäsenisen Moottorikerhon puheenjohtaja Matti Paasonen on jo vuosia ollut tyytymätön summien jakaantumiseen.

– Ei voi olla niin, että se on aina se sama summa vuodesta toiseen, vaikka tilanteet muuttuvat. Meillä jäsenmäärä kasvaa, investoinnit lisääntyvät ja tapahtumat vaihtelevat, mutta summissa se ei näy.

