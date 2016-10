Mäntyharjun talviuintikauden avauksessa oli väkeä saunan lauteilla ruuhkaksi asti. Veljesniemessä lämpiää sauna lokakuun alusta alkaen aina huhtikuun loppuun saakka tiistai-iltaisin.

Avantouintia on alettu virallisemmin kutsua talviuinniksi, koska jäät tulevat vesistöihin toisinaan jopa seuraavan vuoden puolella. Veljesniemessä on laiturin päässä tehokas pumppu, joka pitää avannon sulana pakkasilmojen alettua.

Pukeutumistilana lämmin tila on käytössä uimareilla päivittäin ympäri vuorokauden ja ainoastaan paikan ollessa varattuna joutuu jättämään uintikerran väliin.

Talviuinnista on tullut suosittu terveysliikuntamuoto. Mielihyvän tunteen saa jo nopealla kastautumisella kylmään veteen ja sillä on tutkitusti terveyttä edistäviä vaikutuksia. Vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä ja riippuvat vedessä viipymisajasta ja käyntikerroista.

Omaa kehoa kuuntelemalla tunnistaa nopeasti itselle sopivan reseptin talviuinnin harrastamiseen.

– Raikasta on, raikasta on, huokaili ensimmäistä kertaa kylmään veteen rohjennut Taneli Kivimäki siirtyessään kylmästä vedestä saunan löylyihin.

