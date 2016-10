Nyt saa huutaa!

Pertunmaan kappeliseurakunnan kappalainen Maria Sirén oli silminnähden onnellinen perjantaina. Tuskin koskaan on Pertunmaan kirkossa nähty yhtä paljon lapsia.

Penkit täyttyivät Pertunmaan yhtenäiskoulun ja Kuortin koulun alaluokkalaisista, jotka seurakunta oli kutsunut Kid´s Action tapahtumaan.

Tapahtuman juontanut nuorisopastori Juha Kaukiainen kysyi aluksi lapsilta, mikä kirkossa on kaikkein tärkeintä.

– Se, että pitää olla hiljaa, totesi esikoululainen Onni Kämppi eturivistä.

Vastaus sai Kaukiaisen ymmälleen. Hänen mielestään tärkeintä on huutaa taivaan isälle:”Täällä mä oon!”

Ja kun kerran kirkkosali oli lähestulkoon täynnä, oli kokeiltava paljonko kirkkoväestä lähtee ääntä.

– Jeeee, kiljuivat lapset Kaukiaisen kannustamina, kuin pop-konsertissa ikään.

Kellot soivat kirkossa aina sen merkiksi, että jotakin on tapahtumassa.

– Nyt todella tapahtuu, lupasi Kaukiainen.

Lue lisää torstain 20. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä