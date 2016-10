Hidaste nostaa suojatien esille

Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä kannustaa kuntia tarkastelemaan taajamien ajonopeuksia. Uutinen ei ole se, että keskusta-alueiden ja suojateiden turvallisuuteen vaikuttaa oleellisesti ajoneuvojen nopeus. Sen sijaan yllättävää on kuntien suuri ero henkilövahinkojen määrässä asukaslukuun suhteutettuna.

Jalankulkijoiden mahdollisuus selviytyä hengissä törmäyksestä Pieksämäellä on Itä-Suomessa heikoin ja Suomen tasollakin huonoin Turun jälkeen. Syynä on liikenneturvallisuusryhmän mukaan se, että keskeisellä taajama-alueella ajoneuvoilla on paljon tilaa. Se mahdollistaa nopeuksien nousun ja tekee ympäristön jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvattomaksi.

Ajonopeuksien hillitsemiseksi löytyy monia keinoja. Mäntyharjussakin on saatu monensorttista kokemusta hidasteista. Katuun muotoillut korotukset on todettu monen kertaan epäonnistuneiksi Kisalan kohdalla. Liian jyrkkä korotus voi valittajien mukaan jopa rikkoa auton rakenteita.

Uudet, loppukesästä rakennetut hidasteet Varpasentiellä sen sijaan ovat osoittautuneet toimiviksi. Jokainen voi käydä itse katsomassa, kuinka autoilijat hidastavat vauhtia ennen hidastetta ja suojatietä.

Suojatien väistämissääntöä noudatetaan liikenneturvallisuusryhmän mukaan sitä paremmin mitä alhaisempi ajoneuvon nopeus on. Suojatiemerkinnätkin erottuvat korokkeella helposti, ainakin lumettomaan aikaan.

Kehitettävää riittää silti edelleen. Taajaman leveillä kaduilla ajonopeudet nousevat helposti liian korkealle. Siirrettävien näyttötaulujen avulla kuskeille voitaisiin huomauttaa, jos he ajavat ylinopeutta.

Yksi lääke voisi olla liikenneturvallisuusryhmän vinkki, että kun ajoneuvoille jätetään tietoisesti vähemmän tilaa, ajonopeudet alentuvat luonnostaan.

Timo Ruotsalainen

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi