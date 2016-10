Meriturvallisuutta Saimaan vinkkelistä

Tähän aikaan vuodesta ajatukset karkaavat helposti johonkin lämpimään, kuten esimerkiksi Portugaliin.

Maa on suomalaisittain mielenkiintoinen muutenkin kuin kiistellyn eläkeläisten vero(ttomuus)sopimuksen vuoksi. Pieni Portugali sinnittelee ison ja menestystä kahmineen Espanjan rajanaapurina, aivan kuten Suomi ikuisen kilpakumppaninsa Ruotsin kyljessä.

Portugali on karistanut yltään vanhan maineensa halpatuotantomaana. Se on rakentanut maakuvaansa huolella. Pääkaupunki Lissabon on taas kuuma nimi. YK:n pääsihteeriksi nimitettiin viikko sitten Portugalin entinen pääministeri António Guterres.

Aika hyvin maalta, joka vielä viisi vuotta sitten joutui turvautumaan EU:lta pyydettyyn 78 miljardin euron tukipakettiin. Portugali selvisi sopeutusohjelmasta, vaikka ei ongelmitta. Julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita arvostellaan toimimattomiksi. Leikkausjonot ovat pidentyneet. Lisäksi tuloerot ovat kasvaneet maassa, jossa keskipalkka kuukaudessa on 900 euroa.

Suomi asetti Portugalin tukipaketille ehtoja, mikä on edelleen kipeästi muistissa. Silti portugalilaisilla on suomalaisista myönteinen kuva. Opetus, urheilumenestys ja äitiyspakkaus ovat asioita, joita Suomesta kadehditaan.

Harva suomalainen tietää, että Suomea ja Portugalia yhdistää yksi asia. Se on Euroopan meriturvallisuusvirasto. Vielä harvempi tietää, että Lissabonissa keskuspaikkaansa pitävän EMSA:n ja Etelä-Savon väliltä löytyy side.

Euroopan meriturvallisuusvirastoa on johtanut vuodesta 2012 lähtien suomalainen Markku Mylly. Hän on ensimmäinen suomalainen, joka on valittu Euroopan unionin liikennealan viraston pääjohtajaksi.

Mylly kertoi Lissabonissa vierailleille paikallislehtien päätoimittajille, missä hän viettää lomansa ja vapaa-aikansa. Kohde ei ole Algarve eikä mikään muukaan Portugalin aurinkoranta, vaan Saimaan rannalta löytyvä mökki. Sinne johtava virkamies vetäytyy, kun haluaa etäisyyttä merenkulun kehittämiseen.

EMSA:n tehtäviin kuuluu mm. meriturvallisuuden edistäminen, meren saastuttamisen vähentäminen ja merionnettomuuksien ehkäiseminen.

Käynti EMSA:n hermokeskuksessa hätkäyttää. Isot näytöt kertovat, missä Euroopan vesillä liikkuvat alukset milloinkin ovat. Alusten reitti näkyy laiturin tarkkuudella. Kuvien perusteella voi myös tarkistaa, mikä laiva on syyllistynyt öljypäästöön.

Valvonnan ohella EMSA tekee paljon ympäristönsuojelutyötä. Polttoaineen rikin rajoittaminen on vähentänyt ilmansaasteita. Laivojen jätevedet hoidetaan satamissa. Painolastina olevia vesiä ei saa enää rojauttaa vapaasti mereen. Asioita jotka vaikuttavat Suomenkin merialueiden puhtauteen.

Kauaskantoisia päätöksiä, joiden synnyssä Puumalan mökin merkitystä voi vain arvailla.

Timo Ruotsalainen

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi