Yittilä vaihtoi omistajaa

Jo pitempään myynnissä olleesta Yittilän lomakylästä tehtiin kaupat viime perjantaina. YIT myi lomakylän järvenpääläiselle TR-Tilatoiminta Oy:lle.

Yhtiön toimitusjohtajan Reijo Malmbergin mukaan he ovat seuranneet lomakylän myyntiä jo pari vuotta.

– Nyt sitten koitettiin ostoa, ja ostettiinkin. Neuvottelut sujuivat nopeasti, kahdessa päivässä tarjouksesta, tarjouksen hyväksyntään.

Malmberg ei kerro kauppahintaa. Pyynti kaksi vuotta sitten oli 2,8 miljoonaa euroa.

Malmberg sanoo, että Yittilän tuleva käyttötarkoitus on vielä vähän auki.

– Se hakee vielä paikkaansa, siellä tehdään syyshuoltoja ja siivouksia vielä ainakin tämän ja seuraavan kuun aikana.

Malmbergille Yittilä on tuttu ennestään, sillä miehelle tuli tänä vuonna täyteen 20 vuotta Mäntyharjun kesäasukkaana. Mökki löytyy saman järven rannalta kuin Yittiläkin eli Pyhävedeltä.

TR-Tilatoiminta Oy on perustettu TR-Sähkö Oy:n kokonaisjakautumisen yhteydessä vuonna 2014.

Malmbergin mukaan yhtiö toimii pienessä mittakaavassa, hallinnoi ja vuokraa, lähinnä liikekiinteistöjä Keski-Uudellamaalla.

