Tekojäärata voisi tuoda kunnalle jopa tuloja

Mäntyharjun tekojäärata saattaa toteutua jopa ennakoitua aiemmin. Jääradalle on teknisen lautakunnan investointilistalla esitetty suunnitteluun ensi vuodelle 30 000 euroa ja vuodelle 2018 rakentamiseen 420 000 euroa.

Kenttämestari Juhani Lyytikäinen pitää tekojääradan mahdollista tuloa erinomaisena asiana.

– Talvet ovat nykyään mitä ovat. Tekojään turvin luistelukausi voitaisiin taata marraskuulta aina maaliskuun puoliväliin.

Pitemmän aikavälin visioissa on, että tekojää tultaisiin jossain vaiheessa kattamaan halliksi.

– Kannattaisi tehdä kuten monessa muussa kunnassa, eli tekojää kunnan rahoilla ja kattaminen sitten yksityisellä rahoituksella. Näin on tehty esimerkiksi Iitissä, muistuttaa Lyytikäinen.

Vaikka tekojään tekoon kunnalta jonkin verran rahaa kuluukin, voi hankkeesta jatkossa saada tulojakin. Jääaika on Mikkelin alueella kortilla, joten mahdollisista ylimääräisistä vuoroista olisi mahdollisuus päästä eroon.

– Jos jääolot olisivat aina tiedossa, ei Kisalaa tarvitsisi pitää päivin aina koululaisille varattuna, vaan sieltä voisi myös myydä esimerkiksi tennisvuoroja, huomauttaa Lyytikäinen.

Lue lisää torstain 20. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä