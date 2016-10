Työpajat avautuivat Askeleella

Me ei kyselty, saadaanko tulla. Me ilmoitettiin heti että tullaan, kun kuultiin tästä, kertovat naiset Mäntyharjun työpajalla.

He ovat odottaneet lokakuun alkua, jolloin uuden työpajan ovet avautuivat Askeleen alakerrassa. Aikaisemmin he ovat työskennelleet muun muassa kierrätyskeskuksella.

– Siellä alkoi tutustua ihmisiin. Yhteisöön kuuluminen on tärkeää niillekin, jotka eivät kykene normityöhön, sanoo naisista Petra Leikas.

Työttömyys ja toimeentulotuen tarve lisääntyivät selvästi Mäntyharjulla viime vuonna. Uusi työpaja nähtiin keinona edistää työllisyyttä, työttömien kuntoutumista ja heidän osallisuuttaan.

Pajalle tullaan te-toimiston tai kunnan sosiaalitoimen ohjaamana. Palvelua tarjotaan 17-64 -vuotiaille pitkäaikaistyöttömille, vaikeasti työllistyville työnhakijoille ja nuorille työnhakijoille.

Jokaiselle räätälöidään oma, voimavarojen ja elämäntilanteen mukainen työsopimuksensa. Vapaasti valittavissa ovat joko tekstiili- tai puupaja.

– Ensimmäisen viikon saldo oli yhdeksän sopimusta ja lisää on tulossa. Työtoimintapaikalle oli selkeä tarve, kertoo työpajapäällikkö Meeri Kanula.

Lue lisää torstain 20. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä