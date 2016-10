Rakennuslupaa voi pian hakea netissä

Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat lähtevät mukaan rakennusvalvonnan sähköiseen asiointipalveluun yhdessä Asikkalan, Hartolan, Hausjärven, Iitin, Lopen, Padasjoen ja Sysmän kanssa.

Sähköinen asiointi on jatkossa rakennusvalvonnan lupa-asioinnissa keskeinen toimintatapa. Perinteiseen toimintamalliin verrattuna sen avulla voidaan järjestää palveluita monimuotoisemmin ja tehokkaammin.

Rakennusluvan tarvitsija voi pian hakea rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa niihin liittyvää viranomaisasiointia selaimen avulla. Lupapiste.fi:n kautta hoidetaan jo nykyisin mm. ympäristölupia ja -ilmoituksia. Rakentamislupien sähköinen hakeminen on lähikunnista jo käytössä Mikkelissä sekä Hirvensalmella.

Luvan tarvitsija saa yhdestä osoitteesta selville, mistä kunnasta lupaa pitää hakea ja miten hankkeen lupa-asiointia tulee edistää. Lupapiste on aina auki, hakemuksen voi jättää ja sen etenemistä seurata itselleen sopivaan aikaan. Tämä auttaa varsinkin muualla asuvia vapaa-ajan asukkaita, jotka suunnittelevat esimerkiksi mökin rakentamista tai laajentamista.

Sähköiseen järjestelmään liittyminen ja toimivuuden testaus tapahtuu joulukuussa. Järjestelmän pitäisi olla teknisesti valmis tämän vuoden lopulla.

Uudistuksista huolimatta mikään ei voita rakennusvalvonnassa ennakkoneuvontaa.

Mäntyharjun kunnan uusi, marraskuun alussa työnsä aloittava rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri, 46, korostaa rakentajan ja rakennusvalvojan vuoropuhelua. Ennakkoneuvottelussa ennen varsinaista lupaprosessia moni asia selviää ja voi nopeuttaa lupakäsittelyä.

– Kyse ei ole vain luvasta. Rakennustarkastajana en etsi virheitä, vaan haluan tukea hyvää rakentamista ja edistää hyvän lopputuloksen saavuttamista.

Lue lisää torstain 20. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä