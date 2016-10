Liigan nuorin lomailee Halmeniemellä

Suhteeniko Mäntyharjuun? Se on kesäpainotteinen. Aina kun on mahdollisuus, haluan lähteä rauhoittumaan mökille Halmeniemelle. Kyllä kaverien kanssa ehtii olla kaupungissa aivan tarpeeksi talvella, sanoo Mikko Kokkonen.

Jotenkin sitä ajattelee, ettei kenenkään 15-vuotiaan suusta kuulisi vastaavaa puhetta. Mutta Mikko Kokkonen ei olekaan tavallinen 15-vuotias kaupunkilaisnuori.

Mäntyharjulaisjuuret omaavasta Kokkosesta tuli tiistai-iltana jääkiekkoilun SM-liigan 40-vuotisen historian nuorin pelaaja.

Kokkonen liukui kaukaloon Mikkelin Jukurien väreissä Porin Ässiä vastaan 15 vuoden ja yhdeksän kuukauden iässä. Edellinen nuoruusennätys oli paria kuukautta vanhempana Ässiä syksyllä 2003 edustaneella laitahyökkääjä Jesse Joensuulla.

– Harmi, ettei Mikko ehti enää takavuosien tapaan Halmeniemelle hirvijahtiin. Mikko on enemmän kuin puoliksi mäntyharjulainen, hymähtää isä Marko Kokkonen.

Mikosta tuli ensimmäinen jääkiekkoliigassa pelannut 2000-luvulla syntynyt pelaaja. Kuortaneella lentopallolukiota käyvä sisko Suvi Kokkonen oli puolestaan naisten lentopallomaajoukkueen ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt pelaaja.

Lue lisää torstain 20. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä