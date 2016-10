Koulu palasi hetkeksi Mynttilään

Mäntyharjun Yhtenäiskoulun kuudensien luokkien 40 oppilaan yökoulu Mynttilän vuonna 2005 lopetetulla koululla irrotti oppilaat sopivasti ennen syyslomaa normaaleista koulun arkirutiineista. Kahden päivän jälkeen oli mukava lähteä Mynttilästä syysloman viettoon. Oppilaiden ja opettajien ohella mukana avustamassa oli joukko oppilaiden vanhempia.

– Tästä on tullut jo tämän ikäluokan kansa jonkinlainen perinne, kertoi opettaja Kati Hämäläinen.

– Pidämme yökoulua tämän ikäluokan kanssa jo neljättä kertaa ja aina on oppilailla yhtä hauskaa. Illan ohjelmassa ollut lamppujen valossa tehty heijastinpiilojen etsintä on ollut mukana ohjelmassa joka kerta ja on osoittautunut yhtä suosituksi joka kerralla.

Alkusammutusharjoitusten ja konstaapeli Toni Reinikaisen vierailun lisäksi oppilaat nauttivat ulkona suunnistuksesta, pallopelien pelaamisesta ja keppihevosratakin oli ahkerassa käytössä.

Oppilaat, opettajat ja mukana olleet vanhemmat yöpyivät koulun entisten luokkahuoneiden lattioilla makuupusseissa retkipatjojen päällä.

