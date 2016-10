Odotettu vieras seurakunnasta

Joskus lauletaan virsiä, joskus puhutaan Kauniista ja rohkeista. Toisinaan luetaan päivän sana, toisinaan muistellaan lapsuutta.

Jokainen Paula von Kochin kotikäynti on erilainen.

– Työni on hyvin monipuolista ja asiakaslähtöistä, eli keskustelut riippuvat siitä, mistä vanhus haluaa keskusteltavan, kertoo Mäntyharjun seurakunnan diakoniatyöntekijä von Koch.

Hän aloitti lokakuun alussa kotikäynnit vanhusten luona. Vuoden pituinen työsuhde noudattaa Laura Kurvisen seurakunnalle jättämän testamentin tahtoa yksinäisten vanhusten auttamiseksi.

Paula von Koch valmistui toukokuussa sosionomi-diakoniksi Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Mäntyharjun seurakunta on hänen ensimmäinen, pidempiaikainen työnantajansa.

Hän sanoo vanhustyön olleen aina itselleen mieluisinta. Vanhusten yksinäisyys ja monenlaisen avun tarve tulevat vastaan jo ovella, mutta työ palkitsee.

– Vaikka olisi käyty mitä tahansa asioita läpi huomaan, että käynnilläni on ollut voimaannuttava vaikutus. Läsnäolo riittää.

