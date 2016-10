Avustusten jako puhutti seura-aktiiveja

Mäntyharjun sivistyslautakunta oli laittanut virkamiehet selvittämään liikunta-avustusten jakoperusteita ja niiden oikeudenmukaisuutta. Vapaa-aikasihteeri Pertti Petman kutsui tämän johdosta liikunta- ja urheiluseurojen aktiiveja pohtimaan avustusten jakoperusteita ja niihin mahdollisesti tehtävien muutosten tarpeellisuutta.

Viime viikon keskiviikkona paikalle saapuneilla yhdistysten edustajilla ei ollut mitään viisasten kiveä tuomisina palaveriin, vaan jokainen toi lähinnä esille oman seuransa toimintaa ja sen tarpeellisuutta kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä ja kunnan imagon kohottajana.

Sivistystoimenjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen avasi keskustelun käymällä lävitse kunnan velvollisuuksia liikunnan järjestäjänä ja olosuhteiden rakentajana. Avustusten vertailu lähikuntien kohdalla osoitti, että Mäntyharjun 32 000 euron liikunta-avustus on kuuden vertailukunnan kohdalla suurin 5,20 euroa per asukas.

Alhaisin se oli vertailukuntien kohdalla Hirvensalmella 1,89 euroa per asukas, keskiarvon ollessa 3,58 euroa. Luvut eivät kuitenkaan kerro kaikkea. Ne eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska eri kunnat myös laskuttavat urheilutilojen käytöstä eri perusteilla.

Tasa-arvon toteutuminen eri liikuntamuotojen kohdalla ei välttämättä toteudu. Esimerkiksi ratsastuksen ja moottoriurheilun kohdalla yhdistykset hoitavat itse suorituspaikkojen rakentamisen ja ylläpidon. Tämä otettiin varovaisin sanakääntein esille ja vedottiin liikuntalaissa mainittuun kunnan vastuuseen, jonka mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

– Pelkästään ratojen ylläpitoon vapaaehtoistyönä tarvitaan kaksi henkeä lähes ympäri vuoden, kertoi Mäntyharjun Moottorikerhon sihteeri Hanna Himanen.

– Talvisin yhdistyksen ylläpitämää jäärataa käytetään myös liukkaan kelin ajoharjoitteluun, joten kohtuullisena voisi pitää aurausavun saamista talvella ja ratojen lanaukseen osallistumista kesällä, jatkoi Himanen.

