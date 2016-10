Mökkeilyä kehitetään yhteistyöllä

Suomi eroaa monista muista maista siinä, että mökkeily on laajalle kansanosalle mahdollista. Vapaa-ajan asuntojen määrä on suuri. Mökkeily on osa kansallista identiteettiämme.

Eniten Suomen kunnista mökkejä on Mikkelissä, 10 349 kappaletta. Runsaasti lisää mökkejä löytyy Mikkelin ympäristöstä. Mäntyharjussa mökkejä on 4 853, mikä on Suomen kunnista 12:ksi eniten. Myös naapurikunnissa ylletään huomattaviin mökkimääriin. Mäntyharjussa, Kangasniemellä ja Puumalassa on enemmän vapaa-ajan asukkaita kuin vakituisia asukkaita.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -kehittämisohjelman haluaa tukea Mikkelin seudun kehitystä kestäväksi vapaa-ajan asumisen mallialueeksi.

Tutkimuksellista otetta varten Miksei tilasi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista selvityksen kansainvälisistä vertailukohteista. Mitä vastaavanlaisia vapaa-ajan kohteita ulkomailta löytyy, mitä eri maissa on tehty ja saadaanko muualta käyttökelpoisia ideoita paikalliseen kehitystyöhön?

Vapaa-ajan asuminen on jatkuvassa muutoksessa. Mökillä vietetyt ajat ovat pidentyneet, ja mökkeily on muuttunut lähes vakituiseksi asumiseksi. Osa taas vuokraa tyhjäksi jäävää mökkiään muille.

Mikkelin seutu lukemattomine järvineen ja rantoineen on kansainvälisestikin ainutlaatuinen alue. Miten seutu voi kehittyä vapaa-ajan asumisen mallialueeksi? Esiselvityksen mukaan olennaista on paikallinen, julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuusverkosto. Tarvitaan myös kokonaisvaltaista, strategista otetta.

Mäntyharjussa alkaa ensi vuonna uuden rakennusjärjestyksen valmistelu. Sen yhteydessä kannattaa uhrata useampikin ajatus vapaa-ajan asumisen kehittämiselle.

Timo Ruotsalainen

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi