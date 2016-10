Crossin SM-sarjaan mäntyharjulaisväriä

Motocrossin SM-sarjassa eli MX1-luokassa nähdään ensi kesänä ensi kertaa yli vuosikymmeneen mäntyharjulaisväriä, kun Lassi Torniainen pääsee kaasuttelemaan kotimaan kovimpien kuskien sekaan.

– Nousupisteeni MXB-luokasta olisivat riittäneet jo kesken menneen kesän, mutta ajettelin parhaaksi ajaa loppukaudenkin siinä luokassa, kertoo 24-vuotias Torniainen.

Torniainen kaasutteli Lasse Kurvisen vetämässä crossikoulussa jo vuosikymmen sitten, mutta Mäntyharjussa ylioppilaaksi kirjoittanut ja Mikkelissä metsätalousinsinööriksi opiskeleva mynttiläläinen innostui lajista vakavammin vasta täysi-ikäisenä.

– Koko kauden ajolisenssi minulla on ollut vasta kolme kesää. Olisikohan takana jotain kolmisenkymmentä crossikisaa, Torniainen pohtii.

Mekaanikkona häärii käytännössä isä Jukka Torniainen.

– Osaisihan Lassi itsekin laittaa crossipyörän moottorin. Joku tässä hommassa kuitenkin täytyy olla apuna, koska esimerkiksi kaatumistapausten varalta radalla ei saa olla harjoittelemassa yksin, Jukka toteaa.

Lassi on kuvaillut moottoripyöräaiheisia videoita, mutta enää niihin ei taida olla aikaa. Viime kesän kalenterissa oli kilpailuja MXB-sarjassa Raumalla, Heinolassa, Lappeenrannassa, Vantaalla, Iisalmessa ja Imatralla sekä muita kisoja Sipoossa ja Laitilassa.

– Ajaminen oli monta vuotta vain hauskapitoa muiden harrastusten ohessa. Nyt tämä on jo aika vakavaa, vaikken sentään mistään ammattilaisuudesta haaveile, kuvailee Virkistyksessä lento- ja pesäpalloa juniorivuosina pelannut Torniainen.

Torniainen voitti MXB-sarjan osakilpailuista toisen Lappeenrannan eristä ja myös osakilpailun. Helpolla nousevat kuskit eivät voittoja hae. Tänäkin vuonna kolmen osakilpailun molempien erien voitot menivät yhdelle ja samalle kuskille, kun kokeneemmat ajajat Jiri Leino, Mikko Jumppanen ja Jukka Koljonen kävivät kouluttamassa nuorempiaan.

