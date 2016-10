Fysiohuone remontoi tilansa

Mäntyharjulainen fysikaalinen hoitolaitos Fysiohuone valmistautuu ensi vuonna oleviin 25-vuotissyntymäpäiviinsä hyvissä ajoin, sillä perjantaina olivat ovet avoimet kaikelle kansalle tulla tutustumaan yrityksen uusittuihin tiloihin.

Vuoden 1993 marraskuusta Keskustiellä toimineen Fysiohuoneen yrittäjä Armi Ratamaa kertoo, että tilat remontoitiin nykyajan vaatimuksia vastaaviksi.

– Teimme tällaisen kasvojenkohotuksen, mitä ei aikoihin olla tehtykään. Saimme muun muassa pari uutta huonetta eli intimiteettisuoja on nyt kunnossa.

Myös tuotepuolta on uusittu ja tarjolle on tuotu faskiakäsittelyä. Kyseessä on italialaisen fysioterapeutti Luigi Steccon kehittämä faskiamanipulaatio, joka on tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin kehitetty hoitomuoto.

Faskiamanipulaatiossa keskitytään hoitamaan syvää lihaskalvoa, jonka kautta pyritään vaikuttamaan liikkeen hallintaan ja kipuun. Hoito mahdollistaa ongelmien ratkaisun kipualueilta, koskematta itse kivuliaaseen alueeseen.

– Työkaluna tämä on selkeästi aiempia parempi esimerkiksi penikkatautiin, iskiakseen tai tenniskyynärpään hoitoon. Tätä voidaan käyttää kaikissa tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa, sanoo Ratamaa.

Nelisen vuotta tarjolla on ollut Lympha touch -alipainehoitoa, jota Ratamaa kehottaa käyttämään entistä enemmän esimerkiksi urheiluvammojen hoitoon. Sillä on saatu myös hyviä hoitotuloksia leikkausten ja traumojen jälkeisen turvotuksen hoidossa sekä fibroosin ja arpien käsittelyssä.

Lue lisää torstain 27. lokakuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä