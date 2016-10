Kolibri muutti keskustaan

Yrittäjä Riitta Rautio löysi Lounaskahvila Kolibrilleen aikaisempaa paremmat toimitilat taajamasta, Koulutien varrelta. Entisen valtion virastotalon alakerrassa oli keittiö valmiina, mutta ennen kaikkea sijainti on monin tarvoin parempi kuin ennen Poitissa.

– Tästä on hyvät välimatkat kaikkialle. Talo on rauhallinen ja tilat ovat siistit erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Parkkipaikka on iso ja tänne on helppo tulla pyörätuolillakin, luettelee Rautio.

Senaatti-kiinteistöiltä vuokrattuun tilaan mahtuu enimmillään 50 henkilöä. Lounaiden lisäksi Kolibrista voi ostaa kokous- ja pitopalveluja.

Avajaispäivänä maanantaina lounaalla kävi runsaasti varsinkin ikäihmisiä. Eläkeläiset saavat 10 prosentin alennuksen lounaan hinnasta.

Puoleenpäivään mennessä ruokailijoita oli käynyt arviolta kuutisenkymmentä.

