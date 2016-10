Muuttovoittoa edelleen

Mäntyharju ja Pertunmaa ovat niiden harvojen eteläsavolaiskuntien joukossa, joihin on tänä vuonna muuttanut enemmän väkeä, kuin on lähtenyt pois.

Syyskuun lopulla Mäntyharjun muuttovoitto oli 19 ja Pertunmaan kahdeksan henkeä. Ainoat muut muuttovoittokunnat Etelä-Savossa olivat Kangasniemi ja Mikkeli.

Väkiluvun kehitys on kuitenkin miinukselle koko maakunnassa kuolleisuuden ollessa syntyvyyttä korkeamman. Mäntyharjulla väkiluku oli vähentynyt vuoden alusta 49:llä ja Pertunmaalla 11:llä. Mäntyharjulaisia oli syyskuun lopulla 6110 ja pertunmaalaisia 1806.