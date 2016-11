Kaksi tangokuninkaallista Pappilanparvelle

Tangokuninkaallisten esiintymiset Mäntyharjun Pappilanparven kesäteatterissa eivät jääneet viime kesään. Marko Maunukselan jälkeen estradille tulevan ensi kesänä vuoden 2014 tangokuningatar Maria Tyyster ja vuoden 2008 kuningas Jukka Hallikainen.

Kaksikko on mukana Markku Huovisen ja Lasse Wikmanin kirjoittamassa musiikkinäytelmässä Eloa ja kuvaa, jonka ohjaa Pertti Lahti.

Kyseinen kolmikko vastasi myös kuluneen kesän näytelmästä Tähdet tähtien takana.

– Näytelmä kertoo nimensä mukaisesti elokuvan teosta. Tapahtumapaikka on Mäntyharju, minne saapuu iso filmiryhmä kuvaamaan, kertoo Wikman.

Paikat ovat mäntyharjulaisille tuttuja, mutta näytelmän henkilöt fiktiota.

– Tarkoitus on tehdä hyväntuulinen musiikkinäytelmä ja kyllä tästä on hyvä kutina päällä.

