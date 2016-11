Exelin säästöt purevat

Komposiittisia profiileja ja putkia valmistava Exel Composites kärsii edelleen heikosta asiakaskysynnästä. Pörssiyhtiö pystyi siitä huolimatta parantamaan liikevoittoaan kolmannella vuosineljänneksellä.

– Vuoden aikana toteutetut kustannussäästöohjelmat ovat parantaneet kannattavuuttamme matalammasta liikevaihdosta huolimatta. Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli ensimmäistä kertaa tänä vuonna viime vuotta parempi, tammi–syyskuun liikevoiton jäädessä kuitenkin alle viime vuoden vastaavan kauden. Tulemme jatkamaan kustannussäästötoimenpiteitä ja parantamaan operatiivista tehokuuttamme, arvioi toimitusjohtaja Riku Kytömäki.

Liikevoittoa kertyi heinä–syyskuussa 565 000 euroa, kun määrä oli edellisvuonna satatuhatta vähemmän. Koko alkuvuoden liikevoitto on yhteensä 1,8 miljoonaa, mikä on lähes kaksi miljoonaa vähemmän kuin vuosi sitten.

Liikevaihtoa on alkuvuonna kertynyt 16,4 miljoonaa euroa, kun luku oli vuosi sitten syyskuun lopussa 18 miljoonaa. Liikevoiton arvioidaan jäävän tänä vuonna edellisvuotista pienemmäksi.

Exel Compositesilla on kahdeksan tuotantolaitosta Belgian Oudenaardessa, Ison-Britannian Runcorn, Itävallassa Kapfenbergissa, Saksan Voerdessa, Australian Melbournessa, Kiinan Nanjingissa sekä Mäntyharjussa ja Joensuussa.

