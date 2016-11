Elo ja kuva tarjoaa kotimaista

Jo 26. kerran järjestettävä mäntyharjulainen elokuvatapahtuma Elo ja kuva tarjoaa tällä kertaa erinomaisen kattauksen kotimaista laidasta laitaan. Mukana on muun muassa lasten elokuvaa, dokumenttia ja historiaa.

Perinteisesti Elo ja kuva saatiin käyntiin jo alkuviikosta, kun koululaiset pääsivät syyslomansa jälkeen nauttimaan valkokankaan viihteestä.

Muulle yleisölle tapahtuma alkaa huomenna perjantaina, jolloin leffaherkkua on tarjolla kolmen pätkän verran. Perjantai käynnistyy yleisömagneetiksi jo osoittautuneella lasten elokuvalla Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu, missä tv:stä tutut näyttelijät Antti Holma ja Riku Nieminen ovat pääosissa.

Perjantai jatkuu mäntyharjulaislähtöisen Päivi Kapiainen-Heiskasen kiitetyllä dokumentilla Porot kuuluvat tuulelle. Ohjaaja itse on paikan päällä kertomassa elokuvastaan.

Ilta päättyy Aku Hirviniemen, Jaajo Linnonmaan ja Sami Hedbergin tähdittämään Luokkakokous 2:een, josta voinee huoletta povata yhtä vuoden eniten lipputuloja keränneistä elokuvista.

Lauantaina Tatu ja Patu sekä Luokkakokous 2 saavat seurakseen jo kansainvälistä menestystä niittäneen Hymyilevän miehen ja niin ikään ulkomaillakin nähdyn Tyttö nimeltä Varpun.

Lue lisää torstain 3. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä