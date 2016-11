Ministeri Mattila sai eväitä maakunnasta

Nyt ei enää tehdä rajankäyntiä, rajat on niitattu kiinni. Nyt on uudistamisen ja tekemisen aika, napautti sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.) Pertunmaalla.

Mattila kiertää syksyn ajan maakunnissa keskustelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa sote- ja maakuntauudistuksesta.

Pertunmaalla puhutti eniten lähipalveluiden säilyminen. Niistäkin maakuntien valitsemat valtuustot päättävät itse, kun palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

– Maantieteelle emme voi mitään. Olemme pieni, mutta hajaantunut maakunta, joten kilometrejä tulee mittariin, evästi ministeriä Sulkavan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Auvinen (vas.).

Pienen kunnan edustajana Auvista ihmetytti keskustelun pyöriminen erikoissairaanhoidon ympärillä.

– Erikoissairaanhoidon järjestäminen on pelkkää kaupunkien elinkeinopolitiikkaa. Yhteiskunnan kannalta isoimmat ratkaisut tehdään perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

Etelä-Savossa on tehty pohjatyötä sote-uudistusta varten jo kymmenisen vuotta. Ensin rakennettiin Mikkelin seudullinen sosiaali- ja terveystoimi, ja ensi vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää seitsemän kunnan kuntayhtymä ESSOTE.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen korosti yhteistyötä. Laskettaessa mukaan 70 hengen ohjausryhmä, suppeampi johtoryhmä ja erilaiset valmisteluryhmät, on ESSOTEA ollut rakentamassa noin 200 eteläsavolaista.

– Vastuuta on annettu alueille ja me todella toteutamme sitä. Meillä ei ole ollut kauhean yhtenäinen maakunta, mutta tällä hetkellä työ on lähtenyt hyvin liikkeelle ja olemme hyvässä vauhdissa.

