Metsästys on hyvä harrastus, vakuuttaa Pertunmaan Riistamiesten puheenjohtaja Kari Kinnunen.

– Metsästys ei ole pelkkää jahtia. Toki metsästys tulee edelleen ensin, mutta metsästysseurat tekevät myös paljon riistanhoitotyötä, esimerkiksi asetamme nuolukiviä ja kylvemme kauraa.

– Lisäksi olemme vahvasti mukana kenneltoiminnassa. Pertunmaalla järjestetään joka toinen vuosi koiranäyttely, Kinnunen luettelee.

Myös metsästäjien ja luonnonsuojelijoiden välillä Kinnunen näkee paljon yhteistä.

– Pyydystämme pikku petoja, supikoiria, kettuja ja minkkejä. Ne tuhoavat luontoa mm. syömällä linnunpoikasia.

– Jos pienpetoja ei pyydystettäisi, myös kapi leviäisi ja tarttuisi kissoihin ja koiriin, Kinnunen muistuttaa.

Kinnunen toivoo, että mahdollisimman moni ihminen liikkuisi metsässä eikä erkanisi liikaa luonnosta. Kaino toivomus on, että osa innostuisi myös metsästämisestä. Harrastus kun on ukkoutumassa, mikä näkyy metsästysseuroissa nuorten jäsenien vähyytenä.

Pertunmaan Riistamiehet ry viettää 60-vuotisjuhlaansa Pertunmaan nuorisotalolla lauantaina 5.marraskuuta.

