Sähköisten yo-kirjoitusten konkari

Ylioppilaskirjoitukset ovat muuttumassa asteittain sähköisiksi. Syksyllä aloitettiin historian sähköisellä yo-kokeella.

Mäntyharjun lukiossa ainakaan Annika Ojalan, 18, ei kaiken järjen mukaan tarvitsi jännittää sähköisiä kirjoituksia.

– Onhan se mulle helppoa. Olen käyttänyt koneella kirjoitettaessa jo ala-asteelta asti kymmensormijärjestelmää, eikä minun tarvitse katsoa näppäimistöä, Ojala sanoo.

Ojalalle sähköinen koe on käytännön pakko. Hän tekee sen jo jokaisessa aineessa, kun muut oikeastaan vasta testailevat järjestelmiä. Ojala työskentelee kirjoitusten aikana muusta salista lasiseinällä eristetyssä tilassa.

– Erotan kirkkaita värejä ja valoa, Ojala määrittelee.

– Koska en pysty lukemaan, tietokoneen lukuohjelma lukee tekstit minulle. En usko, että koulunkäynti on kuitenkaan minulle sen rankempaa kuin näkevillekään, sanoo kieliä ja musiikkia diggaava abiturientti.

Vielä ala-asteella Ojalan koulunkäyntiin kuului pistekirjoituksen käyttäminen. Elämää on helpottanut huomattavasti koneiden kehittyminen.

