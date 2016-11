Laila Kinnusen tarina Koirakiven näyttämölle

Koirakiven kesäteatterin näyttämölle kohoaa Laila Kinnusen elämästä kertova musiikkiesitys kesäksi 2017.

Näytelmän käsikirjoitus on Jarmo Tulosen ja ohjauksesta vastaa Auli Eskola. Ensi-ilta on ensimmäinen päivä heinäkuuta ja esityksiä kaikkiaan on neljätoista, viimeinen esitys on 16.7. sunnuntaina. Musiikkinäytelmä Laila –päivien kimallus kuvaa Laila Kinnusen elämää kohtauksittain.

– Suomi 100 vuotta -teemaan sopii tämä näytelmä, kun liikkeelle lähdetään sota-ajan Suomessa. Alussa nähdään miten Lailan vanhemmat lähettävät tyttärensä sotalapseksi Ruotsiin. Tähän meillä on kesäksi tulossa lapsikuoro laulamaan, kertoo Auli Eskola.

Laila Kinnunen voitti Iskelmälaulun SM-kilpailut Helsingissä vuonna 1955, ja pääsi solistiksi Lasse Pihlajamaan orkesteriin seuraavana vuonna. Ensimmäisen levytyksen Lazzarella Kinnunen teki vuonna 1957 ja se oli heti menestys.

Koirakiven kesäteatterin näytelmässä kuvataan 50- ja 60 -luvun tunnelmaa ja Laila Kinnusen päivien kimalluksen hetkiä. Näytelmän loppuun saadaan sikermä ikivihreitä, jotka soivat radiossa edelleen ja saavat mielet herkistymään.

