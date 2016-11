Valtuusto nuiji veroprosentit pikavauhtia

Mäntyharjun kunnanvaltuusto tarvitsi vain 20 minuuttia kokoukseen, jossa se sopi mm. ensi vuoden veroprosenteista. Ne päätettiin yksimielisesti pitää ennallaan.

Tuloveroprosentti on edelleen 19,75. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,00. Vakituisilta asunnoilta veroa kannetaan 0,50 ja vapaa-ajan asunnoilta 1,05 prosenttia. Rakentamattomia rakennuspaikkoja verotetaan 3 prosentin mukaan.

Alustavan tiedon eli Kuntaliiton veroennusteen mukaan Mäntyharjun kunnan kunnallisverokertymä laskee ensi vuonna 0,3 prosenttia. Yhteisöverokertymä sen sijaan kasvaa ennusteen mukaan 2,0 prosenttia.

– Viime vuosi oli Mäntyharjun kunnalle taloudellisesti erinomainen. Tämä vuosi on kohtalainen, mutta se on parempi kuin ensi vuosi, arvioi Timo Kuoksa (sd.).

Yhteisöveron tuotto ei Kuoksan mukaan riitä paikkaamaan kunnallisverotuoton pienenemistä. Jotain muuta on keksittävä.

– Maakunnan alhaisimmasta veroprosentista on saatava jotakin hyötyä, Kuoksa sanoi.

Samaan viittasi Markku Häkkänen (kok.).

– Peruskunnalle tulee enemmän roolia huolehtia kunnan elinvoimasta. On tehtävä entistä enemmän työtä. Mäntyharjussa olemme mm. uusineet terveyskeskuksen ja kouluja. Uskon että tulemme kuntana pärjäämään. Talous on kuitenkin pidettävä tasapainossa, hän muistutti.

