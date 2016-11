Heikkenevää, ei synkkää

Viime vuosi oli Mäntyharjun kunnalle taloudellisesti erinomainen. Tämän vuoden tilinpäätös päättynee kohtuulliseen ylijäämään. Se on hyvä saavutus kunnassa, joka on vuoden mittaan muun muassa rakentanut Kaupinkankaan teollisuushallin, ostanut vanhan aseman ja remontoi terveyskeskuksen kellarista kattoon.

Jos tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Timo Kuoksan valtuustossa esittämä arvio osuu oikeaan, vahvan ylijäämän vuodet voivat kohta olla ohi. Hän ennusti, että ensi vuonna tulos jää heikommaksi kuin tänä vuonna.

Niin synkkä tulevaisuus ei kuitenkaan ole, että kunnan tarvitsi varautua siihen kiristämällä verotustaan. Monista naapurikunnistaan poiketen Mäntyharju päätti säilyttää veroprosentit ennallaan. Päätös syntyi valtuustossa yksimielisesti.

Ensi viikolla kunnanhallituksen käsittelyyn menevä talousarvioehdotus lähtee ennusteesta, että kunta saa ensi vuonna verotuloja 20,1 miljoonaa ja valtionosuuksia 18,8 miljoonaa euroa. Toimintakuluja syntyy 42,2 miljoonaa, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa ja 3,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tilinpäätöksessä.

Vuosikatteeksi muodostuu 1,3 miljoonaa euroa, mikä on kymmenen prosenttia vähemmän kuin tänä vuonna. Poistoja kunta tekee 1,2 miljoonan edestä. Investoinneissa pidetään välivuosi, ja velkoja kunta maksaa pois 1,3 miljoonan euron edestä. Tilikauden tulokseksi arvioidaan noin 117 600 euron verran ylijäämää.

Talouden ohella tärkeää on, mitä Mäntyharjussa tapahtuu palveluille? Vuoden alussa kunnasta siirtyy 178 henkilöä Essoten palkkalistoille. Perusturvalautakunta lakkaa. Olemme koonneet Essotea koskevia kysymyksiä ja etsineet niihin vastauksia toisaalla tässä lehdessä.