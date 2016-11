Olen nähnyt Janne Katajan paljaan selän

Joskus törmää ihmisiin, joiden kohtaamista huomaa miettivänsä jälkeenkin päin. Usein ihmisen persoona tai taidot ovat silloin tehneet vaikutuksen.

En ole seurannut taikuri, stand up -koomikko ja näyttelijä Janne Katajan uraa muuten kuin satunnaisesti iltapäivälehtien lööpeistä. Viikko sitten satuin tilaisuuteen, jossa hän toimi juontajana. Katajan epäkiitollisena tehtävänä oli pitää yli 200 ihmisen ravintolasali hiljaisena niin kauan, että erään vuotuisen kilpailun monipolvinen palkintojenjakoseremonia saatiin vietyä läpi.

Helppo tehtävä se ei ollut, sillä ohjelma haastatteluineen oli pitkä ja juuri nautittu illallinen drinkkeineen oli saanut vieraat hilpeälle tuulelle.

Ammattimiehen ottein juontaja kuitenkin otti yleisönsä, kierteli pöytien välissä ja jututti äänekkäimmät seurueet hiljaisiksi. Vain eräs innokas fani nousi tämän tästä esiin ja vaati juontajaa esittämään pingviinitanssin. Kataja lupasi näyttää myöhemmin jotakin vielä parempaa.

Kun viimeinenkin palkinto oli onnellisesti jaettu ja yhteispotretti otettu, tuli lupauksen lunastamisen hetki. Yleisö seurasi hiiren hiljaa, kun juontaja alkoi kertoa tarinaa kiireisestä työpäivästään. Siihen kuului muun muassa käynti pesulassa ja työhuoneella sekä matka Porvooseen ynnä illan esitykseen valmistautuminen.

Kaikki meni muuten kaavailujen mukaan, mutta esiintymisasua pukiessaan Kataja huomasi pakanneensa erehdyksessä mukaan väärän paidan. Laukkuun oli osunut saman työhuoneen jakavan yhtiökumppani Aku Hirviniemen paita. Ongelmana oli vain, että Hirviniemen vaatekoko on selkeästi Katajan numeroa pienempi. Laukusta löytynyt suosikkinäyttelijän paita ei sopinut Katajan ylle.

Itselleen pitkin iltaa naureskellut Kataja näytti yleisölle, ettei ammattimies anna pienten seikkojen pilata showta. Ohjelman huipennukseksi hän tempaisi yltään pikkutakkinsa. Sen alta paljastui edestä täysin moitteeton kauluspaita solmioineen – mutta paidan selkämys oli leikattu alhaalta ylös asti auki. Siksi se sopi päälle.

Samaisilla maan paikallislehtiväen koonneilla Porvoon lehtipäivillä vieraili myös mediapersoona Jani Halme. Hän on noussut tänä syksynä julkisuuteen paikallislehtien puolestapuhujana. Halme lukee säännöllisesti paikallislehtien uutisia Kotimaan katsaukseksi nimeämässään ohjelmassa sosiaalisessa mediassa.

Halmeelle tulee kaikki Suomessa ilmestyvät paikallislehdet, joita on noin 160. Halme on saanut valtakunnallisesti runsaasti huomiota. Hän vakuuttaa, ettei kyse ole mistään hupi-ideasta. Hän on vakuuttunut, että ihmisiä kiinnostavat oman kotiseudun uutiset, vaikuttivatpa ne muista miten pieniltä tahansa. Hieno havainto ja tunnustus helsinkiläisessä viestintäyhtiössä työskentelevältä luovalta johtajalta.