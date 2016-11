Paikat pian valmiita talvilajeille

Hiihdon harrastajat voivat jo kaivella latukalustoaan esille, sillä ensilumenlatu valmistuu Mäntyharjulla todennäköisesti perjantaina. Ero on melkoinen viime vuoteen, jolloin ensimmäinen lenkki saatiin valmiiksi vastan uudenvuodenaattona.

Mihinkään metsälenkkeihin ei kannata kuitenkaan varautua, sillä liikuntatoimen tarkoitus on saada aluksi kilometrin lenkki hiihdettävään kuntoon.

Pesäpallokentän ja kaukalon jäädyttäminen on myös siinä vaiheessa, että luistelemaan pääsee viikonlopun aikana.

Pertunmaalla ei suksia kannata vielä varastosta kaivella, sillä kunnassa ollaan luonnonlumen varassa. Kuortissa tykkilumilatua vuosia pitänyt Jukka Lahti ei enää latua yleiseen käyttöön tee.

Jäälle Kuortissa sitä vastoin jo pääsee.

– Tässä ollaan juuri jäädytyshommissa ja varmaankin illalla jo voi luistella, tuumasi työnjohtaja Seppo Kuoppala Pertunmaan kunnasta tiistaina puoleltapäivin.

– Kirkonkylälläkin kaukalo saadaan tämän viikon aikana valmiiksi.

Lue lisää torstain 10. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä