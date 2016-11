Kirkon korjaus toi yllätyksen

Mäntyharjun kirkon korjaustyöt ovat tuoneet heti alkumetreillä ikävän lisäyllätyksen seurakunnalle. Saneerauksen ensimmäisessä vaiheessa työn alla olevassa koillisnurkkauksessa on osa hirsistä osoittautunut ennakoitua huonompikuntoiseksi.

– Lahoja hirsiä on ylempänä räystään alla ja sitten alhaalla. Siinä välissä on parempikuntoista puuta, sanoo seurakunnan talousjohtaja Risto Jaakola.

Huonokuntoinen puu todella on huonokuntoista, sillä osa on ihan purua. Käsi menee vaivatta kaikkein heikoimmasta puusta läpi.

Ikävä yllätys tietää lisälaskua seurakunnalle. Lopullisesta hintalapusta ei kuitenkaan ole vielä käsitystä.

– Ei ole lisäkustannuksista vielä mitään tietoa, katsotaan nyt, kun koko nurkkauksen mahdolliset yllätykset on löydetty, tuumaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Panu Karjalainen.

Jaakola arvelee, etteivät kustannukset nyt tehtyjen ikävien löytöjenkään takia kuitenkaan hirveästi nouse, sillä vanhan korjaamisessa on alkuperäisessä budjetissa jo varauduttu pieneen liikkumavaraan. Kustannusarvio koko kirkon saneerauksen osalta on siinä puolentoista miljoonan euron paikkeilla.

– Hyvää on se, että aloitimme tästä ennakolta kaikkein huonoimmassa kunnossa olevasta nurkasta. Tästä saaduilla kokemuksilla muiden nurkkien korjauksesta voidaan saada jopa sitten säästöjäkin, Karjalainen tuumaa.

Lue lisää torstain 10. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä