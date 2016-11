Vapaaehtoistyö on monen toiminnan kulmakivi

Vapaaehtoistyö on tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa, joka perustuu vapaaehtoisuuden lisäksi palkattomuuteen. Se on toimintaa yhteisön ja ihmisten hyväksi mitä erilaisimmissa tehtävissä. Suomalaisista lähes joka kolmas (29 prosenttia) on tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisen kuukauden aikana ja viimeisen 12 kuukauden aikana lähes 40 prosenttia.

Eniten vapaaehtoistyötä tehdään urheilu- ja liikuntaseurojen parissa, jossa toiminta on täysin riippuvaista siitä miten paljon vapaaehtoistyöllä saadaan aikaan.

– Olemme toiminnassamme pystyneet säilyttämään sen vapaaehtoistyön sielun ja sen määräkin on säilynyt viime vuosina samansuuruisena, kertoo Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson.

– Järjestömme palkatun työvoiman osuus on 10 henkilötyövuotta vuodessa ja vapaaehtoistyön osuus paikallisjärjestöissä on 180 henkilötyövuotta. Tästä selviää, että ilman vapaaehtoisia toiminta ei olisi tässä laajuudessa mahdollista.

Urheiluseurojen ohella vapaaehtoistyötä tehdään paljon seurakuntien, Suomen Punaisen Ristin ja muiden yleishyödyllisten yhdistysten parissa. Sillä on suuri sosiaalinen merkitys vapaaehtoistyötä tekeville ja sitä arvostetaan yli rajojen.

Sukupuolten väliset erot vapaaehtoistyön tekijöinä eivät tutkimuksissa suuresti eroa toisistaan. Miehet tekevät sitä hieman enemmän ja ikäryhmittäin tarkasteltuna 45 – 64 -vuotiaat tekevät sitä hieman muita ikäryhmiä enemmän. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan yrittäjistä ja toimihenkilöistä vapaaehtoistyöhön osallistuu lähes 40, työntekijöistä 27, työttömistä 20 ja opiskelijoista 27 prosenttia.

Pitäjänuutiset julkaisee tulevina viikkoina artikkelisarjan vapaaehtoistyöstä ja sen parissa toimivista henkilöistä.

Lue lisää torstain 10. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä