Piirun verran valoisampaa

Ihmiskunnalla on vielä toivoa, ainakin vähän, ainakin tieteiskirjailija Risto Isomäen mielestä.

– En itse asiassa enää usko, että tässä käy huonosti. Perusolettamukseni on, että tästä selvitään, sanoi Isomäki Mäntyharjun kirjastolla viime viikolla.

Tällä hän tarkoittaa ei vähempää kuin ihmisen elämää maapallolla.

Kymmenen vuotta sitten Isomäen ajatukset olivat synkempiä. Vuonna 2005 julkaistu tunnetuin teos, Sarasvatin hiekkaa, oli surutyötä.

– Silloin ajattelin, että taitaa käydä huonosti. Hiilidioksidipäästöt näyttivät lisääntyvän kiihtyvällä vauhdilla ja saatiin ensimmäisiä tietoja mannerjäätiköiden sulamisesta.

Jäätiköt sulavat edelleen. Korjausliikkeisiin ilmastonmuutosta vastaan on kuitenkin ryhdytty, minkä ansiosta sulaminen ei ole edennyt pahimpien ennusteiden mukaan.

Isomäen toiveikkuutta ovat herättäneet muutkin seikat: Uusiutuvan energian osuus maailmanlaajuisesti oli viime vuonna jo 94 prosenttia ja erityisesti aurinkoenergian käyttö lisääntyy.

Toivoa on ilmassa jopa ydinaseisiin liittyen. Isomäen mielestä maailma ei ole läheskään niin vaarallinen paikka kuin kylmän sodan aikoina pahimmillaan. Aseiden räjähdysvoima on aikaisempaa pienempi eikä asetta voi nykymaailmassa laukaista kukaan yksin, ei edes Yhdysvaltain presidentti.

Ydinvoimaa Isomäki kuitenkin pitää edelleen ihmiskunnan kohtalon kysymyksenä.

– Ydinaseita ja -voimaloita ei voi erottaa toisistaan. Kaikilla mailla joilla on ydinreaktori, on kyky valmistaa ydinaseita, sillä uraania rikastetaan molemmissa samalla tekniikalla.

Lue lisää torstain 10. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä