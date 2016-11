Hirvijahti edennyt hyvin

Mäntyharjun – Hirvensalmen riistanhoitoyhdistyksen alueella on hirvijahti edennyt edellisten vuosien tapaan hyvin. Tähän mennessä on Oma Riista –sähköiseen palveluun kirjautunut yhteensä 341 kaatoa. Luku on hieman suurempi kuin edellisinä vuosina vastaavaan aikaan.

Riistanhoitoyhdistuksen toiminnanohjaaja Matti Pilssarin mukaan tavoitteena on talvehtivan hirvikannan hienoinen leikkaus verrattuna viime talveen ja se näyttäisi toteutuvan.

– Saadusta saaliista on lähes puolet vasoja ja aikuisia uroksia ja naaraita on kaadettu melko lailla puoliksi. Näin ollen voidaan todeta että annettuja suosituksia on noudatettu erinomaisesti. Toki yksittäisten seurojen saalisosuudet vaihtelevat melkoisesti, mutta koko rhy:n alueella luvut tasoittuvat.

