Lepakko kätkee monia arvoituksia

Ei, mikään lepakoista ei ole myrkyllinen. Yksikään lepakko ei ime ihmisestä verta.

Pari väärinkäsitystä tuli pian korjatuksi, kun lepakoiden asiantuntija Kari Vartiainen vieraili Mäntyharjun 4H-yhdistyksen riista- ja kalakerholaisten vieraana viime viikolla.

Näihin kerholaisia askarruttaneisiin kysymyksiin oli vastaus valmiina, mutta lepakoihin liittyy myös paljon kiehtovaa, toistaiseksi tutkimatonta tietoa.

Arvoituksellista on muun muassa niiden elinikä, joka pieneen kokoon nähden on harvinaisen pitkä. Noin kymmengrammainen lepakko voi elää parikymmentä vuotta.

– Yksi selitys saattaa olla se, että lepakko vetää talvet lonkkaa. Se elää talvisin horroksessa kerättyään ensin monta grammaa ylipainoa, kertoi Vartiainen kerholaisille.

Kovin suloiseksi ei lepakkoa voine sanoa. Suomen ainoasta siivekkäästä nisäkkäästä löytyy kuitenkin sympaattinenkin puoli.

– Erikoista on se, että lepakko ei pelkää ihmistä monien muiden villieläinten tapaan. Toisaalta se ei myöskään käy ihmisen kimppuun, vaan haluaa elää kanssamme yhteistuumin, kertoi Vartiainen.

Lepakoiden tutkiminen on hänen mukaansa alkanut toden teolla vasta viime vuosina, myös Suomessa. Epäselvää on esimerkiksi se, millaisissa oloissa lepakot mieluiten yöpyvät ja viettävät talvet.

Tarkkaa lukumäärääkään ei tiedetä. Lajeja on kuitenkin 1300, joista Suomessa elää 13. Näistä yleisiä lajeja on viisi ja tavallisin laji meillä on pohjanlepakko.

Lue lisää torstain 17. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä