Metsämarjojen osto ennätystasolla

Yritykset ostivat poimijoilta Suomessa viime kesänä lähes 17 miljoonaa kiloa metsämarjoja. Määrä on hivenen edellisvuotta suurempi. Määrään eivät sisälly torikaupan osuus ja poimijoitten suoramyynnit ammattikeittiöille ja kuluttajille. Tiedot pohjaavat Arktiset Aromit ry:n jäsenilleen tekemään kyselyyn.

Metsämarjojen ostomäärissä mustikan ostot jäivät hivenen edellisvuoden ennätyksestä, ollen nyt noin kuusi miljoonaa kiloa. Mustikan sato oli itäisessä ja eteläisessä Suomessa hyvä, joten yritysten kutsumat ulkomaiset marjanpoimijat saivat sitä hyvin talteen.

Puolukkaa ostettiin poimijoilta viime vuotista enemmän, runsaat 11 miljoonaa kiloa. Määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Osasyynä tähän oli puolukan varhainen kypsyminen, mikä teki puolukan ostokaudesta harvinaisen pitkän.

Puolukkaa on ostettu 1970-luvun lopulta alkaneen tilastohistorian aikana keskimäärin noin viisi miljoona kiloa vuosittain, joten viime kesän lukema oli yli kaksinkertainen pitkän aikaväline keskiarvoon verrattuna. Mustikan ostomäärissä keskiarvo on ollut noin 2,5 miljoonaa kiloa. Viime kesän ostomäärät ovat siten yli kaksinkertaiset tilastohistorian keskiarvoon verrattuna.