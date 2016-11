Digikameroille löytyy käyttöä

Pertunmaan kappeliseurakunta teki historiaa ja kuvasi jumalanpalveluksen toissa sunnuntaina. Tallenteesta tehty YouTube-video on nähtävillä netissä seurakunnan kotisivun kautta.

Video myös esitettiin seuraavana päivänä vuodeosasto Rinnehovin asukkaille. He eivät pääse itse kirkkoon, mutta videon välityksellä asukkaat saattoivat seurata kotikirkkonsa tapahtumia.

Kolmen kameran ansiosta katsoja näkee kirkkosalin, saarnastuolin ja urkulehterin jopa paremmin kuin kirkonpenkissä istuva. Kunhan laitteiston käytössä harjaannutaan, alkuvaiheessa havaitut ääniongelmat varmasti voitetaan ja jumalanpalveluksen tunnelma saadaan välitettyä katsojille.

Laitteiden kehitys ja hintojen lasku avaavat digitekniikan käytölle aivan uusia mahdollisuuksia. Seurakunta sai parin tuhannen euron investoinnilla helppokäyttöisen välineistön, jonka avulla voidaan tavoittaa aiempaa huomattavasti laajempi joukko seurakuntalaisia.

Kevyttä ja lähes huomaamatonta kalustoa voidaan käyttää muuallakin. Muutaman kameran ja taulutietokoneen käsittävällä laitteistolla voitaisiin videoida esimerkiksi kesänavaus- ja joulunavaustapahtumat ja muut suuret yleisötilaisuudet.

Käyttökohteita on helppo keksiä lisää. Kunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttävän valtuuston kokoukset ovat avoimia kaikille, mutta niitä saapuu seuraamaan valitettavan vähän ihmisiä. Esimerkiksi budjettikokouksen videointi madaltaisi äänestäjien kynnystä seurata päätöksentekoa ja tulevan vuoden rahankäytöstä käytettyjä puheenvuoroja – silläkin uhalla, että puheenvuorojen määrää saatettaisiin joutua rajoittamaan.