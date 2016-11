Omaishoitajat kokoontuvat puhelinlinjoilla

Pertunmaalla on marraskuun alusta alkaen kokeiltu yhteydenpitoa omaishoitajiin kuvapuheluilla.

Pertunmaalla asuva Eino Vekkeli sai tietopaketin omaishoidon tuesta suoraan kotiinsa perjantaina. Vekkeli osallistui kuvapuhelun välityksellä palaveriin, jossa oli mukana muita omaishoitajia sekä Mikkelin seudun omaishoitajien toiminnanjohtaja Maarit Väisänen. Palaverin aiheena olivat Kelan etuudet ja tukeen liittyvät muutokset.

Kokeilun taustalla on lakimuutos: Omaishoitajien valmennus on lakisääteistä vuodesta 2018 alkaen. Koska useat omaishoitajat eivät pääse osallistumaan vertaisryhmiin, tulevat ryhmät heidän koteihinsa tablettien avulla.

Kohderyhmäksi kunta valitsi iäkkäät omaishoitajat, joista kahdeksan otti käyttöönsä kunnalta saadun tabletin.

Punaisena lankana on huoli syrjässä asuvista ihmisistä.

– Osaavatko he käyttää sähköisiä palveluja ja pysyvätkö he siten mukana yhteiskunnassa, kysyy johtava hoitaja Maija Loponen.

Loponen toivoo kokeilusta löytyvän pysyvää mallia heille, joiden on syystä tai toisesta vaikea lähteä kotoa palvelujen pariin.

