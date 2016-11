Rautainen hevosnainen väistyy

Sadoille Mäntyharjun seudun hevosharrastajille tutuksi tullut Päivin Talli lopettaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Yrittäjä Päivi Kurvinen lopettaa ratsastuskoulutoiminnan ja hänen tallinsa muuttuu niin sanotuksi kimppatalliksi. Se tarkoittaa, että hevosten hyvinvoinnista vastaavat jatkossa vain niiden omistajat, kukin vuorollaan.

Kurvinen on huolehtinut hevosten päivittäisistä tarpeista noin 31 vuoden ajan. Vuosilomansa hän on pitänyt lomittajan turvin, mutta sairaslomia hänellä ei ole ollut mahdollisuus pitää. Se on kostautunut.

Tallin kiinteistöt siirtyvät veljen, koneurakoitsija Janne Kurvisen haltuun. Kimppatallin toiminnasta vastaa hänen puolisonsa Päivikki Karppi.

Mäntyharjun ensimmäinen, vuonna 1994 rakennettu ratsastusmaneesi muuttuu konehalliksi.

Päivi Kurvinen ei tiedä tulevasta. Varmaa on vain, että aamu-unet ovat aikaisempaa pidempiä tammikuun alusta alkaen.

Kurvinen ei aio lopettaa opettamista, sillä siitä hän on työvuosinaan pitänyt eniten, samoin kuin nuorten hevosten kouluttamisesta. Hän on kouluttanut itse kymmeniä varsoja opetusratsuksi.

– Olen minä oikeastaan pitänyt myös karsinoiden siivoamisesta, mutta enää en jaksa seitsemää päivää viikossa.

