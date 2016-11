Iso-Pappilan pihan kunnostus palkittiin

Mäntyharjun Iso-Pappilan pihamiljöön kunnostus on Etelä-Savon maisemateko 2016. Kunnostuksen on pitkälti talkootyönä toteuttanut Mäntyharjun Kirkonkylän kylätoimikunta. Yhteistyötahoina heillä on ollut Mäntyharjun kunnan kiinteistötoimi ja Maisema- ja ympäristösuunnittelu Sofia Oy.

Maa- ja kotitalousnaiset valitsevat vuosittain ansiokkaan maisemateon. Tänä vuonna Etelä-Savon maisemateon valitsi neljän ehdokkaan joukosta Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä, johon kuuluu edustajia ELY-keskuksesta, Maakuntaliitosta, Museovirastosta, Maakuntamuseosta, kunnista ja Maa- ja kotitalousnaisista.

Palkitsemisen perusteina ovat erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ja keskeisellä paikalla kirkonkylän maisemassa sijaitsevan kohteen vaaliminen ja esille tuominen maisemanhoidon keinoin sekä hoidon jatkuvuuden turvaaminen.

Työ jatkuu vielä ainakin kevääseen 2017 asti, jolloin jatketaan pensaikon leikkuuta ja tarkoitus on myös perustaa lammaslaidun.

Vuoden maisemateko -tunnustus luovutetaan Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokouksessa Mikkelissä tänään lauantaina. Etelä-Savon vuoden maisemateko kilpailee valtakunnallisesta Vuoden maisemateko –tunnustuksesta.