Vapaaehtoistyö on välittämistä

Mäntyharjun seurakunnassa toimii noin sata vapaaehtoista, joiden työkenttä vaihtelee tukihenkilönä olemisesta vanhusten remonttiapuun ja nuorten kerhotoiminnan pyörittämiseen sekä kirkkokahvien keittämiseen. Pentti Komulainen on yksi pitkään seurakunnan riveissä toimineista vapaaehtoisista jo 1960-luvulta lähtien.

– Olin vuosina 1967 – 1971 seurakunnan palveluksessa työntekijänä ja sen jälkeen olen ollut mukana vapaaehtoistyössä toisinaan enemmän ja aktiivityöaikana vähemmän, kertoo Komulainen.

– Yksinäisten vanhusten auttamisessa olisi paljon työkenttää, sillä mäntyharjussakin heitä on satoja. Asenteet vapaaehtoistyötä kohtaan pitäisi kuitenkin saada muuttumaan. Tulevaisuudessa meillä ei välttämättä ole tekijöitä ja muutamat uuvuttavat itsensä olemalla kovin monessa mukana, pohtii Komulainen nykytilannetta.

Lapsena kotikylässään Nilsiässä Komulainen muistelee yhteisön ja naapureiden eteen tehtävän työn kuuluneen jokapäiväiseen normaaliin toimintaan. Varsinkin yksinäisten ihmisten heinätyöt ja puutalkoot käytiin tekemässä yhdessä kyläläisten kanssa.

– Sieltä kai se mukanaolo ihmisten ja avun tarpeessa olevien auttamiseen on lähtöisin, uskoo Komulainen.

– Kotikäynteihin yksinäisten luona tarvittaisiin Mäntyharjussakin kipeästi lisää toimijoita. Toisinaan se on raastavaa, kun ei ole ketään kenelle puhua.

