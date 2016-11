Laitonta kyykytystä

Mikä täällä Mäntyharjun sosiaalitoimessa oikein mättää? Ihmisiä on höykytetty oikein olan takaa pyytämällä tuomaan paperi silloin ja toinen tällöin vaikka olisi kyse vuokrista tai toimeentulotuesta. Ne kun lain mukaan nimenomaan kuuluu kyseiselle elimelle maksettavaksi jos muuta tuloa ei ole.

Autottomille ihmisille annetaan TE-keskuksen toimesta karensseja, jos ei ota töitä vastaan kymmenien kilometrien päästä kotoa ja sitten sosiaalitoimessa sanotaan, ettei ole oikeutta toimeentulotukeen, kun on kieltäytynyt töistä.

Vuokriin jos pyytää apua, niin sosiaalitoimessa vaaditaan vuokranantajan jotenkin todistamaan vuokrasopimuksen oikeaksi, vaikka vuokrasopimus on tietääkseni laillinen asiakirja.

Myöskään päätöksistä, kun ne vihdoin saadaan tehtyä, ei välttämättä saa edes mustaa valkoisella, vaikka ne pitäisi saada perusteluineen. Kukaan ei tunnu sosiaalitoimessa tietävän mitään, vaan kysytään kollegalta ja kuitenkin vielä kolmas kollega on ihan eri mieltä.

Nämä tumpeloinnit vaikuttavat kaikkiin täällä Mäntyharjussa, koska ihmiset onneksi suurimmaksi osaksi tietävät oikeutensa ja ottavat yhteyttä sosiaaliasiamieheen tehden kokemistaan vääryyksistä muistutuksen. Tarpeeksi kun niitä tulee, niin kunnalle rapsahtaa sakko.

Tänä päivänä kun tietoa saa tuutin täydeltä, niin pitäisiköhän koota selkokielinen opasta ihmisten perusoikeuksista toimeentulotukeen ja lahjoittaa sosiaalitoimeen. Sillä kun asiat hoitaa oikein, niin kaikki ovat tyytyväisiä; turha ramppaaminen sossussa loppuu ja muutenkin tiukoilla olevat ihmiset jaksaisivat paremmin luovia eteenpäin.

Nyt riittää

Kunnan vastine:

Nimimerkin ”Nyt riittää” teksti sisältää yksipuolisen ja osittain jopa virheellisen näkemyksen Mäntyharjun kunnan sosiaalipalveluiden toiminnasta.

Osana sosiaalipalveluita toimii palveluohjaus, jonka tehtäviin kuuluvat mm. toimeentulotukiasiat. Palveluohjauksessa työskentelee sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja kaksi palveluohjaajaa. Päätöksien teossa hyödynnämme tiimin moniammatillista osaamista.

Toimeentulotukipäätökset perustuvat aina toimeentulotuesta annettuun lakiin (1412/1997) ja asetukseen (66/1998) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön Toimeentulotukioppaan (2007:11 ja 2013:4) ohjeisiin ja niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki. Asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää toimeentulotukihakemuksen ja siihen liittyvien liitteiden toimittamista palveluohjaajalle.

Valitettavasti näitä asiapapereita eivät kaikki halua toimittaa. Syynä voi olla esimerkiksi se, että hakija hakee asumismenoihin toimeentulotukea, vaikka ensisijaisesti hänen kuuluisi hakea vuokranmaksuun asumistukea. Joissakin tapauksissa toimeentulotuen hakijan osoitetiedot ja vuokrasopimuksen tiedot ovat ristiriitaisia ja tästä syystä joudutaan yksityishenkilöiden välisiä vuokrasopimuksia tarkentamaan. Mäntyharjun kunnassa tehdään toimeentulotukipäätökset seitsemän vuorokauden määräajassa.

Toimintamme palveluohjauksessa perustuu aina asiakaslähtöisyyteen. Valitettavasti joskus asiakkaan uhkaavan ja aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi yhteistyön tekeminen on haasteellista ja tällaisissa tilanteissa asiakkaan vastaanottokyky saattaa olla rajallinen. Toivomme ymmärrystä sille, että kaikki päätöksenteko sosiaalipalveluissa perustuu lakeihin, asetuksiin ja ohjeisiin. Jokaisen päätöksiä tekevän työntekijän on ehdottomasti noudatettava työssään näitä kaikkia. Lisäksi työntekijöiden on kohdeltava päätöksenteossa kuntalaisia yhdenvertaisesti.

Tiedossamme ei ole, että Mäntyharjun kunta olisi saanut huomautuksia tai sakkoja toimeentulotukipäätöksiin liittyen.

Olemme kirjoittajan kanssa yhtä mieltä siitä, että hoidettaessa asiat puolin ja toisin oikein ja ohjeiden mukaisesti se helpottaa meidän kaikkien elämää. Näin myös asiat saadaan hoidettua joustavasti, sujuvasti ja hyvässä yhteistyössä.

Seppo Hujanen

Vastaava palveluohjaaja

Päivi Niiranen

Vt. perusturvajohtaja