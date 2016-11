Kaikki puulajit käyvät kaupaksi

Monesta muusta alasta poiketen metsäalan näkymät ovat valoisat. Puun käyttö kasvaa ja siitä jalostetut tuotteet menevät kaupaksi. Teollisuuden investoinnit ovat omiaan vilkastuttamaan puukauppaa myös ensi vuonna.

Ja kaiken lisäksi kuiva, erinomainen alkusyksy saattaa saada jatkeeksi suotuisan talven.

– Parempia kelejä ei olisi voinut toivoakaan, ihastelee UPM Metsän operaatiosuunnittelija Matti Pilssari.

Vaikka talven ensimmäinen lumijakso oli lyhyt, se auttoi osaltaan metsänkorjuussa.

– Pääsimme jopa tekemään kuusikkoharvennuksia ilman pelkoa vaurioista.

Puukauppa on käynyt Mäntyharjulla ja Pertunmaalla edellisiä vuosia jonkin verran vilkkaammin. Se kertoo siitä, että puunkierto markkinoilla on hyvä. Puuta ei kerry tienvarteen, vaan pinot kuljetetaan nopeasti tehtaille.

– Puhutaan paljon Äänekosken biotehtaan rakentamisesta, mutta ei pidä unohtaa, että metsäteollisuus on tehnyt satojen miljoonien investoinnit myös Kouvolassa ja Lappeenrannassa, Pilssari sanoo.

Jalostuslaitokset pystyvät käsittelemään puuta entistä tehokkaammin.

– Nyt ostetaan kaikkea puuta, jopa talvileimikoita mahtuu tulevan talven korjuuseen, metsäasiakasvastaava Harri Salmensuo sanoo.

Raakapuun hyvän menekin johdosta pystytään Mäntyharjun alueella lisäämään tarpeen vaatiessa korjuuresursseja, vakuuttaa Kasiforestin toimitusjohtaja Jarko Leskinen.

Lue lisää torstain 24. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä