Virkistyksellä on Vuoden 2016 kilta

Mäntyharjun Virkistyksen Voimistelu- ja tanssijaosto palkittiin lauantaina 19.11.2016 Helsingissä järjestetyssä Suomen Voimisteluliiton valtakunnallisessa kiltapäivässä vuoden kiltana.

Palkitsemisperusteissa arvostettiin MäVin killan nuoruutta ja tuoreutta, sekä esimerkkinä toimimista uusille kiltatoimijoille. Valtakunnallisesti voimisteluseurojen uskollisuuden kiltojen jäsenet ovat pääasiassa ikääntyneitä, toisin kuin MäVissä, jossa kiltalaiset ovat noin 30-vuotiaita ja mukaan toimintaan saadaan uusia kiltalaisia sitä mukaa, kuin 25 vuoden kiltaikä täyttyy.

MäVin killassa on mukana tällä hetkellä 17 MäVissä voimistellutta naista, joita yhdistää voimisteluharrastuksen lisäksi ystävyys. Vuonna 2011 perustetun MäVin killan jälkeen toimintaan on saatu mukaan myös muutamassa muussa seurassa nuoria.

Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Uskollisuuden Killassa toteutetaan perinteistä kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan. Killan toimintamuotoja ovat esimerkiksi liikunta, tapaamiset, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Erilaiset retket ja kurssit sekä valtakunnallinen Kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja muun muassa seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita.